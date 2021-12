Grupo ABBA é homenageado em show-espetáculo

O clima disco da década de 70 vai aterrissar temporariamente nas noites de Salvador. O espetáculo The History - A Tribute Show To ABBA faz apresentações nesta quarta, quinta e sexta, às 21 horas, além do sábado e domingo às 20 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

O show presta uma homenagem aos sucessos do grupo sueco ABBA. Formada em 1972, a banda era composta pelos cantores Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog e Björn Ulvaeus.

A partir das letras iniciais dos seus nomes, o time decidiu intitular o grupo. Eles são responsáveis por grandes sucessos como Dancing Queen, Super Trouper e Fernando.

O espetáculo é uma iniciativa dos paulistas Mari Moraes, Patrícia Andrade, Diego Sena e Jheff Saints. Naturais de Sorocaba (SP), os cantores são amigos há muito tempo. A direção musical é assinada pelo tecladista Davi Fernandes.

Versão nacional

Patrícia Andrade, que vive Anni-Frid, explica que a ideia de montar o show surgiu em 2013. As inspirações vieram das comemorações aos 40 anos do grupo realizadas logo no ano seguinte.

"Além disso, em 1974, o ABBA venceu o Festival Eurovision com a música Waterloo".



Agnetha é interpretada pela cantora Mari Moraes, para quem o gosto e admiração de toda equipe pelo ABBA facilitou o caminhar do trabalho.

"Estamos viajando juntos há três anos. Em abril de 2013, fizemos uma turnê pelo Chile com passagens por Concepción e Santiago. No Brasil, passamos por 150 cidade de norte a sul do país", acrescenta.

Diferenças

A proposta de The History - A Tribute Show To ABBA é diferente do já conhecido musical da Broadway Mamma Mia. O roteiro da peça virou filme em 2008, com Meryl Streep dando voz aos sucessos dos suecos.

"Mamma Mia conta uma história fictícia usando as músicas do ABBA como fio condutor. Nós personificamos o grupo. Quando subimos ao palco, somos Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid", diz Mari.



Ela detalha que o elenco revive as várias fases musicais da banda usando figurinos inspirados nos originais e telão com projeções.

Sucesso atemporal

Ainda de acordo com Mari, o ABBA é uma fábrica de sucessos. "São canções que marcaram esta época de ouro e trazem lembranças intensas mesmo depois de tantos anos".

Por conta disso, eles tiveram dificuldade em selecionar o repertório para apenas uma hora e meia de espetáculo.

O show traz no set list cerca de 20 canções que receberam novos arranjos e roupagem, como The Winner Takes It All, Chiquitita e I Have a Dream.

No entanto, Patricia aponta que o momento de tocar Dancing Queen é o mais apoteótico para o público. "É como se as muitas sensações viessem à tona e pudessem ser revividas".

Essa é a primeira passagem dos quatro paulistas pela capital baiana. "Estaremos em uma das cidades mais musicais do país. Isso é uma grande responsabilidade para a banda inteira", finaliza Patricia.

adblock ativo