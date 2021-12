Grupo 4 Amigos realiza espetáculo na Concha Acústica do TCA

Comediantes do grupo “4 Amigos” fazem show em Salvador, em 1º de dezembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 19h. Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato são amigos de longa data, e a partir da ideia de compor um show teatral, surgiu um dos maiores grupos de stand-up do Brasil.

Sempre com a presença do Mestre de Cerimônias, que os apresenta durante o espetáculo, os comediantes se revezam no palco ao longo do espetáculo. Os estilos únicos e bem definidos de cada um agrega qualidade e diversidade do show. Para o encerramento, eles apresentam um conteúdo de muito sucesso na internet: a Fila de Piadas, de onde surgiu um especial completo: “Te Apresento Meu Amigo”, atualmente com mais de 3 milhões de visualizações no canal do YouTube.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido.

