Greve da PM adia evento da Bienal da Bahia

A apresentação do "Experimento 2.1", que seria realizado nesta quarta-feira, 16, às 18h, no Casarão do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), foi adiada, por conta do clima de insegurança devido a greve da Polícia Militar da Bahia (PM-BA)

O evento, que faz parte da programação da Bienal da Bahia, será realizado no dia 30 de abril, às 18h, no mesmo local, com o título "Shakespeare em Lina - Experimento 2.2".



Nesta quarta, o Vila Velha realiza o "Experimento 2.1" virtualmente, às 18h, no site www.teatrovilavelha.com.br/tv-vila.

O experimento abre o segundo arco de formação da Universidade Livre do Teatro Vila Velha (TVV). A entrada é gratuita.

Em forma de cena, o "Experimento 2.2" da Livre vai mostrar ao público como o Teatro Vila Velha atuará durante toda a 3ª Bienal da Bahia, além de abordar os 50 anos do Vila, comemorados em 2014.

