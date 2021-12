Gloria Estefan e marido querem levar sua vida à Broadway

A cantora cubano-americana Gloria Estefan e seu marido, o empresário musical Emilio Estefan, estão criando um espetáculo autobiográfico para ser encenado na Broadway, disse um produtor nesta terça-feira.

O casal colabora com a Nederlander Organization na concepção da atração, que abordará sua saída de Cuba e sua ascensão ao estrelato internacional.

"A jornada dos Estefans para o sucesso, guiada pelo talento bruto e pela paixão, é cativante, pois os levou da relativa obscuridade para (se tornarem) sensações globais", disse Jimmy Nederlander, presidente da entidade, em nota na qual anunciou a produção.

Gloria, uma das mais bem sucedidas estrelas do "cross-over" latino, deixou Cuba ainda criança, quando sua família fugiu do regime comunista. Ela conheceu seu marido em Miami e se tornou vocalista da banda dele, que foi rebatizada de Miami Sound Machine. Gloria e Emilio se casaram em 1978.

Ela já vendeu mais de 100 milhões de álbuns, ganhou sete prêmios Grammy e produziu sucessos como "Conga", "The Rhythm is Going to Get You" e "1,2,3".

Emilio, que também é diretor musical, de cinema e TV, foi crucial na carreira da mulher e também contribuiu para o desenvolvimento de astros como Shakira, Ricky Martin e Jennifer Lopez.

"Partilhar nossa história de vida por meio da música nos dará uma nova oportunidade de honrar nossas raízes e, tomara, de sermos capazes de inspirarmos as gerações vindouras", disse o casal em nota.

A Nederlander Organization disse que a equipe criativa do espetáculo ainda não foi definida.

