Gilberto Gil será supervisor musical de montagem na Broadway

O cantor e compositor baiano Gilberto Gil será o supervisor musical da montagem Orfeu Negro na Broadway. A obra será inspirada na peça Orfeu da Conceição (1954), de Vinicius de Moraes, com trilha sonora de Tom Jobim. A notícia foi dada pela assessoria de Gil no Twitter oficial do artista.

O musical Orfeu Negro, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, terá montagem na Broadway este ano e Gil será o supervisor musical. — Gilberto Gil (@gilbertogil) 20 março 2014

A montagem será escrita por Charles Möeller e Cláudio Botelho a partir da peça e do filme francês de 1959, dirigido por Marcel Camus. O musical tem previsão de estreia para o segundo desde ano, em Nova York. Os nomes do diretor e elenco ainda não foram divulgados.

adblock ativo