George Mascarenhas encara os desafios da vida em O Tigre

Inspirado em fatos reais, mas com elementos ficcionais, o espetáculo musical O Tigre traz ao palco o ator George Mascarenhas (Francisco / Jogo de Memória) no segundo solo de uma carreira de 30 anos de dedicação ao teatro.

A montagem, uma realização da Mimus Companhia de Teatro, mostra o encontro de um homem com um tigre. Atacado por três vezes, ele sobrevive nas três ocasiões em que sofre as investidas do animal.



"O tigre, neste contexto, é uma metáfora dos desafios que tentam imobilizar os seres humanos", explica George Mascarenhas que também, enfrenta "o tigre" de uma segunda exposição solo. Em 1999, o ator fez o monólogo Francisco, sobre a vida de São francisco de Assis.



Ele revela que personalidades como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Bertolt Brecht e Cacilda Becker são fontes de inspiração, pois cada um a seu modo enfrentou grandes obstáculos. "Cacilda Becker, por exemplo, foi perseguida pela ditadura militar, que dizia que a representação dela, o modo dela atuar era subversivo", afirma.



Primeira direção



Deborah Moreira, que fez o texto, assume o desafio de assinar uma direção pela primeira vez na vida. Deborah, 20 anos de carreira, é versátil. Como dramaturga, escreveu o texto dos espetáculos Clarices, Francisco, Jogo de Memória e Alegria de Viver, entre outros trabalhos.



Como atriz, atuou, entre outros, em A Casa de Eros, Ensina-me a Viver e Acrobatas, trabalhos que lhe renderam elogios da crítica especializada. Ela afirma que o processo do espetáculo foi o de escrever, ir para sala de ensaio e voltar a escrever, "pois uma coisa é escrever e outra é ver como a dramaturgia se resolve em cena", disse.



A ideia de montar o texto partiu de George, através do fato real de um homem que sobreviveu, por três vezes, a ataques de um tigre. "A partir deste acontecimento, nasceu o desejo de refletir e falar sobre a contemporaneidade", destaca o intérprete.

O trabalho de pesquisa para o espetáculo, de acordo com Deborah, durou oito meses. O cenário, de Tina Guedes, faz referência à obra de Hélio Oiticica (pintor, escultor, artista plástico e performer de aspirações anarquistas).



Também o figurino de Márcio Akiyoshi remete a Oiticica e seus parangolés (espécie de capas coloridas), que para o artista representava a "incorporação do corpo na obra e da obra no corpo".



Trilha sonora

Luciano Salvador Bahia assume a direção musical da peça que traz composições de Haroldo Macedo.



A Mimus - Companhia de Teatro tem como propósito a criação e pesquisa cênica a partir da investigação do teatro físico e da dramaturgia, através da apropriação da mímica corporal dramática de Etienne Decroux.

