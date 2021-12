Gastando Amor no Farol: evento reúne música, teatro e poesia

O projeto que antes ocupava espaços como apartamentos, livrarias e shoppings, agora tem uma nova estrutura. "Gastando Amor no Farol", com os atores Daniel Farias e Talis Castro, será apresentado em quatro locais turísticos de Salvador.

A peça será apresentada nos dias 11 e 25 de novembro; 2 e 16 de dezembro em frente do Forte Santa Maria (Barra), Ponta do Humaitá, Farol de Itapuã e praça do Santo Antônio Além do Carmo, respectivamente, às 16h20. Nesta curta temporada, o projeto vai contar com participações da apresentadora Pâmela Lucciola, da cantora Aiace, do grupo Sertanília, entre outras surpresas. Farias e Castro também receberão a participação do multi-instrumentista Filipe Mimoso.

Além das apresentações, Daniel e Talis vão lançar o EP #GastandoAmor, que leva cinco músicas autorais da dupla em parceria com artistas como Pietro Leal, Cassius Cardozo, Filipe Lorenzo, Ricardo Caian e Luciana Paes.

O álbum é dirigido por Luciano Salvador Bahia e tem participação de músicos como Gelber Oliveira, Paulo Mutti, Mário Soares e Ricardo Caiam. As canções irão ficar disponíveis em plataformas digitais, são elas, Spotify, Tidal, Deezer, Google Play Música, Amazon, Apple Music e Napster.

Gastando amor

O espetáculo é inspirado em teatro de revista, que é caracterizado por ser uma sátira e crítica social e política. Essa atuação é complementada com música e dança.

Na trama, o amor está na era digital o que faz a apresentação ser composta por cenas irônicas e de duplo sentido. Daniel e Talis usam como referência os programas de verão da MTV, nos anos 1990, TED Talk, sarau e vídeos da web.

