Galinha Pintadinha participa de tarde de fotos em shopping

Os personagens do espetáculo infantil Galinha Pintadinha cover serão apresentados nesta quarta-feira, 5, às 16 horas, no Salvador Shopping, para uma sessão de fotos gratuita com as crianças. O animador Tio Paulinho será mestre de cerimônias do evento, que acontece na praça central do piso L1.

Criação dos publicitários Marcos Luporini e Juliano Prado, A Galinha Pintadinha é um fenômeno da internet, onde os vídeos com as canções "A Barata", "O Sapo" e "O Pescoço da Girafa" somam mais de 300 milhões de visualizações.

Lançada em DVD, a criação já vendeu mais de 450 mil cópias, ganhando dois discos de "platina duplo".

