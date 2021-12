Gabriel Leone vai da novela para o musical

A mudança é radical, mas encorajadora. Depois de meses gravando a novela Velho Chico (e passando por uma traumática experiência com a morte de Domingos Montagner), Gabriel Leone assume, nas sessões de sábado, 8, e domingo, 9, o papel de Fiyero no musical Wicked. "Eu estava ansioso para voltar ao teatro, pois desde Chacrinha, o Musical, de 2014, que eu não pisava no palco", conta o ator, que iniciou na segunda-feira os ensaios.

Leone fará uma participação especial no espetáculo da mesma forma que Miguel Falabella, que viveu o Mágico de Oz durante uma semana no mês passado. Trata-se de uma tradição já comum na Broadway, a da presença extraordinária de uma estrela em um grande espetáculo. Leone assistiu às duas sessões de Wicked e, quando foi convidado, não pensou duas vezes. "Além da maravilhosa montagem brasileira, muito fiel à magia do original, fiquei impressionado com a sacada do musical, que conta as histórias periféricas de O Mágico de Oz de uma forma muito convincente."

Como Fiyero, o ator sabe que terá de se exercitar bastante, pois trata-se do único personagem que tem uma coreografia detalhada - nesse número, ele já entra dançando e cantando muito, subindo escadas e escalando até uma estátua, sem jamais perder a afinação. Assim, a dificuldade está em manter a energia alta.

Leone pediu para ensaiar a semana inteira até atingir o nível do restante do elenco. A volta ao teatro o deixou muito animado. "Sinto falta dos palcos", conta. "Adoraria voltar às longas temporadas, mas, por enquanto, estou envolvido em muitos projetos na TV e no cinema."

A perda de Montagner ainda é uma ferida aberta. "Ele e Camila (Pitanga) modificaram muito minha vida pessoal e profissional. Aprendi muito com Domingos, um homem muito generoso."

