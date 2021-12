Frejat participa do Conversa Brasileira neste domingo

O cantor Frejat é o convidado do programa Conversa Brasileira deste domingo, 27, que vai ao ar às 21 horas. O vocalista de uma das mais importantes e irreverentes bandas do rock nacional, o Barão Vermelho, bate-papo de forma descontraída no A TARDE FM.

Na entrevista, Frejat vai falar do começo da estrada do Barão, das parcerias, dos bastidores dos shows e muito mais. A atração que vai ao ar todos os domingos, sempre a partir 21 horas, e a cada edição traz um artista de destaque na MPB.

