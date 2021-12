Frank Menezes: zona de conforto em A Capivara Selvagem

O espetáculo A Capivara Selvagem ou O que aconteceu naquela noite de estreia?, que celebra os 30 anos de carreira do ator Frank Menezes, divide opiniões.



Sim, os atores Frank Menezes, Marcelo Praddo e João Guisande estão bem em cena (Frank tem talento reconhecido e sabe tirar partido da sua veia cômica; Marcelo demonstra mais uma vez a sua versatilidade como ator, tem falas hilárias, e João Guisande, entre os colegas mais experientes, defende bem o seu espaço e não faz feio).



Poderia ousar mais



Mas Frank, em data tão representativa, poderia ousar em papel bem diferente do que ultimamente tem feito, pelo menos no teatro baiano.



Seu jeito particular de fazer graças, seus trejeitos já fazem parte de sua "chave" interpretativa e são bem conhecidos e admirados pelo público, que assistiu a montagens como A Bofetada, O Indignado e Vixe Maria! Deus e o Diabo na Bahia, Quem Matou Maria Helena e Volpone.

Não seria o momento de arriscar outro tipo de "chave" na cena local? As zonas confortáveis, ensinam os mestres, nunca são boas para os intérpretes. Quem já o assistiu várias vezes na cena local sai da peça sem dúvida de seu talento, mas com uma sensação de déjà vu.

O diretor Luiz Marfuz, ao contrário, arrisca, com acertos e erros, em peça intertextual, com referências e citações aos filmes noir dos anos 1940 e thrillers psicológicos com toques de terror americano da década de 60. Texto bem diferente de outros autorais dele.



O início é muito bacana, com a trama sendo destrinchada, para depois voltar ao ponto inicial, bem como a ideia dos vídeos com artistas baianos, como Fernando Guerreiro e Harildo Déda, por exemplo.



Mas o problema é que o desenlace se estende muito. Alguns "cortes" contribuiriam para o espetáculo se tornar mais ágil. No último sábado, a plateia reagiu morna ao espetáculo, que ainda deve amadurecer.

