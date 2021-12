FIT Bahia leva espetáculos de 10 estados a Lauro de Freitas

As praças de Lauro de Freitas estarão repletas da 5ª arte, com o início da 8º edição do Festival Ipitanga de Teatro (FIT Bahia 2014), que traz, para a cidade, espetáculos de dez estados brasileiros. Neste domingo, 23, a peça "Cirque por Julieta", do grupo Viansatã de Investigação Cênica (Salvador-BA) se apresenta na Praça da Matriz, às 18h.

Até o próximo sábado, 29, o público terá a oportunidade de prestigiar o Teatro de Rua, com atrações gratuitas ou no Cine Teatro Lauro de Freitas, com valores entre R$ 10 e R$ 5.

Neste ano, mais de 130 grupos inscreveram-se para apresentação no Festival, mas apenas 24 foram escolhidos. Companhias de Pernambuco, Ceará, Maranhão, Goiás, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul estarão presentes.

Confira a programação deste domingo, 23, e da segunda, 24:

Dia 23/11 (domingo) 15h - Espetáculo Infantil - Tragicomédia

Local: Cine Teatro de Lauro de Freitas

Espetáculo: ERA UMA VEZ... O MENINO, O VELHO E O BURRO

Ereoatá Teatro

Lauro de Freitas - BA



Dia 23/11 (domingo) 18h - Teatro de Rua

Local: Praça da Matriz - Centro

Espetáculo: CIRQUE POR JULIETA

Viansatã de Investigação Cênica

Salvador - BA



Dia 23/11 (domingo) 20h - Teatro Adulto

Local: Cine Teatro de Lauro de Freitas

Espetáculo: A AVE

Via Palco

Salvador - BA



Dia 24/11 (segunda-feira) 10h - Espetáculo Infantil - Aventura Filosófica

Local: Cine Teatro de Lauro de Freitas

Espetáculo: BEM DO SEU TAMANHO

Núcleo Caboclinhas

São Paulo - SP



Dia 24/11 (segunda-feira) 15h - Espetáculo Infantil - Aventura Filosófica

Local: Cine Teatro de Lauro de Freitas

Espetáculo: BEM DO SEU TAMANHO

Núcleo Caboclinhas

São Paulo - SP



Dia 24/11 (segunda-feira) 18h - Teatro de Rua - Tragicomédia

Local: Praça da Matriz - Centro

Espetáculo: DESAMOR

Cia Teatral Oops!..

Goiânia - GO



Dia 24/11 (segunda-feira) 20h - Teatro Adulto - Circo-Teatro

Local: Cine Teatro de Lauro de Freitas

Espetáculo: LA PERSEGUIDA

Teatro Vagamundo

Santa Maria - RS

