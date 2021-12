'Fim de Papo' reúne debate sobre a cultura no cenário baiano

A Outra Companhia de Teatro realiza neste domingo, 29, o talk show 'Fim de Papo'. O evento ocorre, às 19h, na Casa d'A Outra. O projeto é apresentado após o grupo anunciar, no dia 15 deste mês, o fim de seus trabalhos.

Com o tema "Fim dos Grupos e Coletivos", o debate, que é apresentado por Dandara e Dona Coca, contará com a presença de representantes de grupos teatrais, como Daniel Arcades (Nata), Gordo Neto (Vilavox), Luiz Guimarães (Aldeia Coletivo), Fábio Osório (Dimenti Produções), Débora Landim (Companhia Novos Novos) e do advogado Thiago Bastos. O objetivo é tornar os encontros quinzenais.

O evento também vai contar com 'Música de Quinta', uma performance cênico-musical d'A Outra. Nos encontros também ocorrerá a venda de produtos do grupo, como livros, CDs, figurinos, calçados, para que o valor arrecadado seja investido para pagar as contas.

Mais dois debates já foram marcados pela companhia. No dia 12 de agosto o tema será "Fim da Humanidade" e no dia 26 do mesmo mês será "Fim da Arte e da Cultura". O objetivo central é mostrar ao público presente uma visão sobre o fim da companhia e os motivos que vão além dos seis integrantes.

Espetáculos programados

A Outra Companhia de Teatro ainda possui temporadas de espetáculos programados de agosto até novembro deste ano: Ruína de Anjos ( 20, 21, 27 e 28 de agosto); O Que de Você Ficou em Mim (10, 11, 17 e 18 de setembro); Sertão (28 de setembro); Remendo Remendó (05 de outubro); O Avô e o Rio (22 e 23 de outubro); e Sobejo (07, 08 e 09 de novembro).

O grupo está em processo de criação do déculo sétimo e último espetáculo 'Pra Você Não Esquecer de Mim', que possui data de estreia prevista até o final deste ano.

Confira a carta aberta do grupo:

