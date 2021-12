FilteBahia apresenta 25 espetáculos de teatro, performance e dança

Vinte e cinco espetáculos do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia e Bolívia, além de laboratórios, oficinas, residências, colóquios, lançamento de livros e encontros dramatúrgicos integram a programação da 10ª edição do Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia (FilteBahia).

O evento, que apresenta estéticas variadas das linguagens de teatro, dança, performance e literatura, tem início na próxima segunda-feira, 28, e prossegue até o próximo dia 6 de setembro em 11 espaços – dez em Salvador e um em Ilhéus.

O diretor artístico e curador do FilteBahia, o cubano Luis Alonso, informa que, ao todo são três espetáculos internacionais, sendo um co-produção da Argentina, Chile e Uruguai, três nacionais e o restante da grade local, sendo que dois representam o interior baiano (Vitória da Conquista e Ilhéus) e um, o município da Região Metropolitana de Salvador (Lauro de Freitas).

"Graças a rede de festivais internacionais, está sendo possíve trazer espetáculos de fora do país que têm a garantia de circular por vários outras vitrines do gênero", afirma Alonso, que garante a alta qualidade dos espetáculos

Diversidade

"Não é um festival só de mostra de espetáculos. Intercâmbios entre artistas através de colóquios, oficinas, laboratórios e residências resultam em troca de experiências, produção intensa e rico debates", afirma o também curador e diretor de produção do Filtebahia, Rafael Magalhães.

Ele informa que o patrocínio do festival este ano foi de R$ 225 mil, concedido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia através do projeto Eventos Calendarizados. O valor garante custos até 2019. Vale destacar, entre outras, a parceria com o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Ufba (PPGAC), voltado para pesquisa.

Atrações

São muitas as atrações que devem ser agendadas. Da grade internacional, o espetáculo Nuremberg, do Uruguai, solo de Eduardo Sanguinetti, discute questões raciais.

A trama que traz um jovem skinhead em um banheiro público será apresentada no proximo sábado e domingo, às 19 horas, no Teatro Barroquinha.

Ainda nesta grade, a montagem Sangre de los Àrboles, que recebeu elogios da crítica especializada, aborda os vínculos humanos construídos. Está em cartaz no Teatro Martim Gonçalves, sábado e domingo, às 20 horas.

Grades nacional e local

Da grade nacional, o espetáculo Kiwi, (SP) que recebeu prêmios internacionais fala do apartheid social. Sucesso em países como Alemanha, México, França, Bélgica, Argentina, Uruguai, Hungria e Canadá está em cartaz no Teatro Gregório de Mattos, às 19 horas, quinta-feira e sexta-feira.

Do Ceará, Diga Que Você Está de Acordo! Máquina Fatzer, relê Bertolt Brecht , a partir da história de quatro soldados desertores. De 29 a 31, no Teatro Martim Gonçalves, às 20h.

Da grade local, a abertura oficial traz o espetáculo Fronteiras, segunda-feira, às 20h, no TCA, produção do OCo Teatro. Chama também a atenção a proposta da performance de Roberta Nascimento, em Reação em Cadeia: A Gente se Liga em Você! (dia 3, às 19h no Teatro Martim Gonçalves).

. Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia – FilteBahia/ De 28 de agosto a 6 de setembro/ Passeio Público do Campo Grande, Teatro Castro Alves (Foyer e palco principal), Teatro Vila Velha, Teatro Gregório de Mattos, Teatro Martim Gonçalves, Teatro Molière, Espaco Xisto Bahia, Centro Cultural Plataforma, Espaço Cultural Barroquinha e Tenda popular de Ilhéus/ diferentes horários / R$ 20 e R$ 10.

