FilteBahia 2016 apresenta espetáculos de vários países

"O Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia - FilteBahia 2016 - em sua nona edição, retoma a ideia da arte como veículo de debate, reflexão e transformação social. Os espetáculos que serão apresentados vão nesta linha. Fogem da estética contemplativa, que ao logo do tempo, vem se impondo nos palcos". A afirmação é do diretor artístico e curador do FilteBahia 2016, o cubano Luis Alonso, sobre o evento, que tem abertura hoje e prossegue até o próximo dia 18, em diferentes espaços culturais (ver serviço no final da matéria).

Ao todo, serão 12 espetáculos da Argentina, Espanha, México, Peru e Brasil (representam o país, montagens do Rio Grande do Sul, de Salvador e do interior da Bahia). O encenador informa que a mostra festeja 10 anos do Oco Teatro, 10 anos do Teatro Nu (grupos baianos) e 25 do grupo Caixa do Elefante (Rio Grande do Sul).

Valor cai e estaciona

Vale lembrar que, apesar dos aumentos verificados em toda as linhas de produto e serviços do país, fruto da crise, o festival, este ano, contou com patrocínio de R$ 300 mil, do Fundo de Cultura, através do edital de Projetos Calendarizados.

Este recurso foi o mesmo valor de 2014 e 2015 e inferior ao patrocínio de 2013, que chegou a R$ 400 mil (sendo R$ 300 mil do Fundo de Cultura, da Secult e R$ 100 mil, da Caixa Cultural).

O contingenciamento de recursos refletiu no número de atrações artísticas. Em 2015 foram 25 espetáculos contra 12 deste ano, redução de 52%, o que na prática, significa uma queda pela metade no número de montagens do evento em relação ao ano passado.

Tormenta, do grupo espanhol Cielo Raso (Foto: Gabriel F. | Divulgação)

Bons espetáculos

Mas espetáculos instigantes não faltam. Só para citar alguns destaques: La Wagner (Argentina), que extrai paisagens musicais das óperas Parsifal, Sigfrido, Lohengrin, La Valquiria, Tristán e Isolda, do maestro Richard Wagner, para colocar em contraponto com potentes coreografias criadas por quatro bailarinas nuas.

Elas desconstroem estereótipos do feminino, mostrando sequências cujos fios condutores são a violência e o erotismo. Será apresentado no Teatro Gregório de Matos, hoje e amanhã, às 19h.

Da Espanha, o espetáculo Distância Siete Minutos, êxito de crítica e público, mescla tragédia e humor, contando a história de um juiz que é obrigado a abandonar a casa, infestada por pragas. Será apresentado, amanhã e sábado, às 20 horas no Teatro Vila Velha.

Tijuana— A Democracia do México coloca em cena a experiência do ator/pesquisador Gabino Rodriguez, que durante seis meses morou em Tijuana, uma das cidades mais pobres do México, vivendo com salário mínimo. Será apresentado nos dias 16 e 17, no Teatro Gregório de Mattos.

>> Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia/ De Hoje (8) a 18/ Locais: Teatros Gregório de Mattos, Martim Gonçalves, Vila Velha e Espaço Cultural Barroquinha/ Itabuna (Centro de Cultura Adonias Filho) e Buerarema (Casa de Cultura Jonas e Pilar)/ R$ 20 e R$ 10. Maiores informações: https://www.filte.com.br

