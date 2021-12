Filte começa nesta sexta com temas da atualidade

Em tempos de grave crise econômica do país e contingenciamento de recursos para a cultura, o Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia (FilteBahia 2015) dribla as dificuldades e chega à oitava edição com nada menos que 25 espetáculos. Eles totalizam 46 apresentações em seis teatros da cidade, com a programação completa disponível no site oficial do evento.

O evento, que tem abertura nesta sexta-feira, 11, e prossegue até o dia 20, apresenta quatro espetáculos internacionais (dois do Chile, um da Costa Rica e um de Cuba), seis nacionais (três do Ceará, um de Brasília e dois de Minas Gerais) e 15 locais (entre os quais Sade, O Circo de Só Ler Ruína dos Anjos, A Conferência e Revelo).

"A mostra é centrada, sobretudo, em temas da atualidade, a exemplo da política, da sexualidade e da memória, que acabam refletindo sobre nossa sociedade", afirma o diretor artístico e organizador do festival, Luis Alonso.

Complexidade humana

A complexidade do ser humano é o tema que norteia o espetáculo Fishman, do Grupo Bagaceira de Teatro, do Ceará, que abre oficialmente o evento nesta sexta-feira, 11. A montagem será apresentada, às 20 horas, no Teatro Vila Velha.

O ator e produtor do grupo Bagaceira, Rogério Mesquita, de Fortaleza, entrega que a peça traz dois homens sobre um bote cheio de água, com folhas secas ao redor. "Dois homens tiveram um passado em comum e agora se reencontram", diz.

O Tryo Teatro Banda, do Chile, apresenta dois espetáculos em Salvador: Jemmy Button (dia 15, no Teatro Martim Gonçalves, às 18 horas) e Pedro de Valdívia (dias 16 e 17, Teatro Martim Gonçalves, às 18 horas). Já o Teatro Abya Yala, de Costa Rica, apresenta El Patio (dias 15 e 16, no Teatro Gregório de Mattos, às 20 horas). O grupo El Ciervo Encantado, de Cuba, apresenta Triunfadela (dias 19 e 20, no Teatro Vila Velha, às 20 horas).

Teatro Circo

Do Chile, o ator Francisco Sanches informa que o Tryo Teatro Banda "é influenciado fortemente pelo Teatro Circo e seus afluentes do teatro popular, a exemplo do clown, commedia dell'arte, bufão, pantomima e teatro musical".

Sobre Jemmy Button, que conta a história um menino indígena que foi sequestrado e levado para a Inglaterra para lá ser educado, sendo, depois, abandonado, ele realça a necessidade de se falar deste tema, "que fala de ações civilizatórias de indígenas" .

"O Tryo Teatro Banda delimitou nestes últimos anos seu campo de ação temática à origem de Chile como sociedade. E o mais importante que passou nos últimos séculos no nosso país é o choque das culturas indígenas com as europeias invasoras. É um tema sobre o qual há muita ignorância e muitos mitos criados", frisa o intérprete.

Sobre a peça Pedro de Valdívia, que fala da chegada do capitão espanhol Pedro de Valdivia ao país até a sua morte, afirma: "A obra mostra aos chilenos de hoje um olhar distinto da origem da nossa sociedade, pois sempre nos inculcaram que os indígenas eram selvagem e o espanhóis chegaram com a civilização", acrescenta.

De acordo com Rafael Magalhães, também diretor do Filte, o valor financiado ao festival foi de R$ 300 mil.

