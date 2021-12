Filte apresenta 21 espetáculos nacionais e internacionais

Nada melhor para os amantes das artes cênicas do que conferir espetáculos de gêneros variados - alguns premiados -, de culturas diversas, com abordagens singulares. A partir de sexta-feira, 30, esta realidade pode ser comprovada com a sexta edição do Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia (FilteBahia).

O evento, que prossegue até o dia 8 de setembro, promete agitar Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Ilhéus com montagens de várias estéticas e temas instigantes, num verdadeiro painel de arte, que também inclui conferências, debates e lançamentos de livro.

A mostra apresenta 21 espetáculos, entre internacionais, nacionais e locais. Produções do Chile, da Argentina, do México e do Equador, além de coproduções do Brasil com a Itália, a Rússia e Angola, estão na programação do FilteBahia. Grupos de São Paulo, Ceará, Brasília e Bahia também marcam presença na mostra teatral.

Espaços plurais

Um dos organizadores do FilteBahia, Luiz Alonso, informa que as montagens em Salvador vão acontecer em nove espaços: Teatro Vila Velha, Teatro Castro Alves, Teatro Martim Gonçalves, Sesi Rio Vermelho, Teatro do Icba, Teatro Acbeu, Teatro Molière-Aliança Francesa, Palacete das Artes e Sankofa African Bar.

Em Ilhéus, serão apresentados no Teatro Popular; em Camaçari, no Teatro da Cidade do Saber; e em Lauro de Freitas, no Centro de Cultura do Estado.

"O festival está cada mais maduro, coeso, provocando discursos. Será um ponto de encontro das artes", afirma Alonso. Segundo ele, este ano o patrocínio do FilteBahia foi de R$ 400 mil (R$ 300 mil do Fundo de Cultura, da Secult, e R$ 100 mil da Caixa Cultural).

O festival também vai promover o Colóquio Internacional A Herança de Stanislavski, com importantes representantes do Teatro de Arte de Moscou. É uma justa homenagem ao mestre russo, um dos maiores nomes de teatro no mundo, no seu 150º aniversário.

Trilogia de Pirandello

O ator Cacá Carvalho, que tem talento reconhecido no Brasil e no exterior, apresenta ao público a trilogia sobre o siciliano Luigi Pirandello, dramaturgo, poeta, romancista e contista italiano, um grande renovador do teatro da Itália, prêmio Nobel em 1934.

Na abertura do festival, na sexta-feira, 30, às 20 horas, no Teatro Vila Velha, Cacá apresenta o espetáculo O Homem com a Flor na Boca, que estreou em 1995 no Brasil e seguiu para a Itália com grande sucesso.

O texto, adaptado da novela homônima do escritor italiano, reflete sobre a finitude da existência e a valorização de atos comuns.

No sábado, 31, às 21h30, no Teatro Vila Velha, Cacá Carvalho retorna ao palco com A Poltrona Escura, montagem que contempla três contos do autor siciliano: Os Pés na Grama, O Carrinho de Mão e O Sopro.

Os contos foram retirados dos livros de contos Berecche e la Guerra e Candelora. Pirandello trata novamente sobre a condição humana. A montagem estreou em 2003.

Linguagem revisitada

Já no domingo, às 20 horas, também no TVV, será apresentado o espetáculo Umnemhumcemmil, inédito em Salvador. O solo, que estreou em 2012, reflete sobre identidade e máscaras sociais — tema que Pirandello se debruçou com maestria, basta lembrar da obra O Falecido Matias Pascal — São apenas algumas das múltiplas atrações que incluem dramas, comédias, farsas, espetáculos de teatro de bonecas e marionetes, entre outros.

O paraense Cacá Carvalho, 60 anos, 45 de teatro, traz no corpo/texto a intimidade com a obra do autor. "O teatro é feito para questionar, provocar reflexão. O nosso interesse é discutir o homem contemporâneo e toda sua complexidade", afirma o interprete.



Cacá chegou a apresentar o espetáculo A Poltrona Escura, na casa de Pirandello, em Roma. "Fui o primeiro ator a se apresentar neste espaço", revela.

