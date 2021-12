"Fic Véi Fic Legal" inicia ensaios abertos no Theatro XVIII

Começa nesta quarta-feira, 13, a temporada de ensaios abertos do espetáculo "Fic Véi Fic Legal", montagem da atriz e diretora Rita Assemany em parceria com a dramaturga Aninha Franco. As sessões acontecem às 19h30, no Anexo do Theatro XVIII (Pelourinho).

As sessões são abertas ao público, que terá acesso ao espetáculo em fase final de criação e, ao final de cada apresentação, poderá opinar e sugerir mudanças. Ao todo, serão seis apresentações neste formato, que antecedem a estreia da peça no Teatro Sesc Senac Pelourinho.

"Esta etapa é importante, pois promove o diálogo entre a plateia e a direção. Dá pra gente trocar muita coisa bacana e melhorar as cenas", explica Rita Assemany.

A entrada é gratuita, através de senhas que são distribuídas uma hora antes do espetáculo.

adblock ativo