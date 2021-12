Fiac traz 23 produções internacionais a Salvador

A ambientação é de um velório, onde ressoa a música de um órgão na semiescuridão do palco cênico. Um intenso perfume natural exala e, no acender das luzes, são vistas cinco mil flores de variadas espécies amontoadas e um túmulo.

A imagem impactante é do espetáculo Preparatio Mortis (Bélgica), coreografia de Jan Fabre e Annabelle Chambon, que abre a sexta edição do Festival Internacional de Artes Cênicas (FIAC), nesta sexta-feira, 20, às 20 horas, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

Nada mais emblemático para iniciar a mostra cênica, que a cada ano vem encantando os soteropolitanos e que prossegue até o próximo dia 29. Preparatio Mortis, solo de dança contemporânea que aborda a morte como símbolo de transformação, de renascimento, de começo de um novo ciclo, combina bem com a ideia do festival, que celebra a vida que se manifesta através da arte. Arte que se alimenta da mutação, da metamorfose, da transmutação.

Pluralidade

São ao todo 23 produções de cinco países (Brasil, Bélgica, Espanha, Alemanha e Argentina), que ocuparão 20 espaços da cidade. Do Brasil, são oito espetáculos provenientes de seis estados - Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins e Bahia. Já a mostra local é representada por 11 montagens.

"Esta edição tem o olhar para os espaços não convencionais que serão ocupados por espetáculos de teatro, dança e algumas performances", destaca um dos diretores do evento, Felipe de Assis. Os espaços incluem palácio, estação de ônibus e restaurante, além de oito reconhecidos teatros da cidade e rua.

"Todos os espetáculos internacionais também são inéditos no Brasil", ressalta Felipe, que destaca a diversidade de linguagens cênicas. "Estou muito feliz. Nosso desafio foi manter a alegria, o frescor e a qualidade do festival, sempre respeitando o público e a cidade. Foi poder compor uma boa programação, mesmo com o orçamento mais restrito", salientou.

Patrocínio reduzido

Este ano, o total de patrocínio foi de R$ 880 mil. "R$ 450 mil vieram da Petrobras, R$ 300 mil do Fundo de Cultura e R$ 130 mil da Caixa Econômica", informou Felipe de Assis. Ricardo Libório, outro diretor do evento, ressalta que "outros festivais do país também enfrentam a redução de custos".

No ano passado, o total de patrocínio foi de R$ 1 milhão e 180 mil, e em 2011, as verbas foram de R$ 1 milhão e 250 mil, o que significa que o festival, a despeito da excelente programação, vem angariando menos recursos a cada ano.

Atrações

Mas as atrações são de encher os olhos. Jan Fabre, coreógrafo de Preparatio Mortis, por exemplo, é um dos principais nomes de arte cênicas no mundo.

A peça El Tiempo Todo Entero, da Argentina, que será apresentada sábado, 21, e domingo, 22, às 19 horas, no Teatro Martins Gonçalves, é uma livre adaptação do clássico O Zoológico de Vidro, de Tennessee Williams.

Neste teatro, terça, às 20 horas, será apresentada ECHO - It's Just a Temporary Thing, da Alemanha, que utiliza 200 pratos.

