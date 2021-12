FIAC exibe dezoito espetáculos no seu último final de semana

O Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (FIAC) chega ao fim neste final de semana, com dezoito apresentações de teatro, dança e intervenções urbanas. Os espetáculos acontecem em Salvador e Madre de Deus.

No encerramento do festival, destacam-se os espetáculos com tema político, entre eles "Escuela", dirigido por Guillhermo Calderón, que traz uma discussão sobre a ditadura chilena. A peça estará em exibição no Teatro Martim Gonçalves, sábado e domingo, 1 e 2 de novembro, às 20h.

Já o espanhol Roger Bernat leva para esse último momento do FIAC o clássico "A Sagração da Primavera", que é uma de suas três apresentações com argumento político.

O clássico de João Cabral de Melo Neto "Morte e Vida Severina" será contado através do teatro de sombras em "Muito Mais Vida Severina", no Espaço Cultural Barroquinha, domingo, 2, às 18h.

