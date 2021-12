Fiac Bahia começa nesta sexta em Salvador

Começa nesta sexta-feira, 23, o Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (Fiac), que vai reunir 20 espetáculos de diferentes partes do mundo e que refletem sobre questões da atualidade.

A programação segue até 1º de novembro e acontece em casas de espetáculos e espaços públicos de Salvador, unindo teatro, dança, performance e intervenção urbana, além de outras linguagens artísticas.

Os ingressos para a maioria das apresentações custam R$ 20 e R$ 10, e estão à venda na bilheteria do Icba, no Corredor da Vitória, e no site Compre Ingressos. Há ainda eventos com entrada gratuita, como seminário de mediação cultural, oficinas e leitura dramática.

A programação completa está disponível no site do Festival.

<ARQUIVO ID=1572798/>

Confira os locais que recebem espetáculos do Fiac:

- Teatro Vila Velha

- Teatro Martim Gonçalves

- Espaço Cultural da Barroquinha

- Teatro Gregório de Matos

- Galeria e Pátio do Goethe-Institut

- Teatro do SESC-SENAC Pelourinho

- Espaço Xisto Bahia

- Teatro Experimental (Escola de Dança da UFBA)

- Praça do Campo Grande

- Praça Municipal

- Casa X

- Solar São Dâmaso

- Casa d'A Outra

- Passeio Público

- Viaduto da Av. Centenário

- Rua Direita da Piedade

- Túnel Américo Simas

