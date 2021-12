FIAC Bahia 2016 inicia nesta quinta-feira no Teatro Vila Velha

Começa nesta, quinta-feira, 25, o Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (FIAC Bahia), em Salvador. O evento, que acontece no Teatro Vila Velha (Campo Grande), terá início às 20h.

Quem ficará responsável pela abertura oficial do espetáculo é o grupo “Nós”, de Minas Gerais, convocando logo de cara o público a entrar em cena. Ao longo da noite, quem estiver presente poderá prestigiar também outras montagens nacionais e internacionais como “I Am Not Ashamed of My Communist Past” (Não Tenho Vergonha do Meu Passado Comunista), da diretora Sanja Mitrović ou a Trilogia Antropofágica: "Ato I – Permanecer e Ato II – Resistir" (Tamara Cubas – Uruguai).

Da produção baiana estão na programação "Cuspe, Paetês e Lantejoulas" (Grupo de Dança Contemporânea da UFBA), "Endogenias" (Balé Teatro Castro Alves), "Isto Não É uma Mulata" (Mônica Santana), "Mamba Negra: o Covil da Imperatriz Mavambo" (Diego Alcântara), "O Bobo" (Teatro Terceira Margem), "O Galo" (OCO Teatro Laboratório) e "Obsessiva Dantesca" (Laís Machado).

As montagens também serão realizadas no Teatro Castro Alves, Teatro Martim Gonçalves, Espaço Cultural Barroquinha, Teatro Martim Gonçalves, Teatro Experimental, Teatro Gregório de Mattos, Casarão Barabadá, Casa Preta, Coaty e Oliveiras. A programação de cada espaço pode ser acessada também no site oficial do FIAC Bahia, no endereço www.fiacbahia.com.br.

adblock ativo