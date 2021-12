Festival Risadaria chega a Salvador em setembro

Salvador vai receber, pela primeira vez, o Risadaria, que vai reunir nomes como Marco Luque e Luís Miranda em apresentações de stand up comedy. O festival será apresentado no Teatro Castro Alves, sábado, 12 de setembro, às 21h, e domingo, 13, às 20h30. Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e estão à venda na bilheteria do teatro.

Além de Luque e Miranda, também vão se apresentar Rodrigo Fernandes, criador do site Jacaré Banguela; Marcos Casuo e Victor Sarro.

