Festival do Humor chega a sua 3ª edição em SSA

O Festival de Humor e Performance (FHP), que chega a sua terceira edição em Salvador, acontecerá entre dias 19 a 25 novembro, em três centros culturais da capital baiana - Teatro Castro Alves, Teatro Sesc Casa do Comércio e Pelourinho. O evento contará com diversas atrações do humor brasileiro.

Entre os nomes confirmados estão as peças "Pois é vizinha", de Déborah Finochiaro, "Só acontece comigo", de Renato Fechine, "Raid das Moças", dirigida por Djalma Thürler e "7 conto", de Luís Miranda.

Cada local receberá uma grade de atrações diversificada, atendendo o público de todas as idades. Os ingressos custam R$8 (inteira) e R$4 (meia).

