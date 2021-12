Festival de teatro trará 33 espetáculos para Salvador

A quinta edição do Festival Latino Americano de Teatro da Bahia (FilteBahia), que acontece entre os dias 1º e 9 de setembro, trará para Salvador 33 peças, totalizando 65 apresentações em teatros e praças públicas da cidade. Além da capital baiana, Ilhéus, Feira de Santana, Santo Amaro e Lauro de Freitas também receberão os espetáculos.

Na edição 2012, o FilteBahia reunirá grupos teatrais nacionais e internacionais, como as companhias Au Ments, da Espanha, Teatro de los Andes, da Bolívia, e Mapa Teatro, da Colômbia.

Uma novidade na programação do evento será a 1ª Mostra Internacional de Teatro Baiano, que abrirá espaço para peças locais. As montagens "Salmo 91", "Sargento Getúlio", "Alugo Minha Língua" e "Grand Théâtre Pão" e "Circo" são algumas das selecionadas para a mostra.

Além da exibição de espetáculos, o FilteBahia promoverá o Colóquio Internacional sobre Recepção das Artes, em parceria com o programa de pós-graduação em artes da Ufba, e um curso de crítica teatral (com inscrições esgotadas), ministrado pelo jornalista cultural paulista Valmir Santos.

Ingressos - A partir desta quarta-feira, 29, até 31 de agosto, das 14 às 20 horas, a bilheteria do FilteBahia será aberta para o público com ingressos a R$ 10 (inteira). Nesses dias, as entradas para qualquer espetáculo do festival poderão ser adquiridas na bilheteria externa do Teatro Castro Alves (TCA).

Já a partir do dia 1º de setembro, os ingressos só poderão ser adquiridos nas bilheterias dos próprios teatros que sediarão as apresentações.

