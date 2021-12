Festival de teatro infantil começa nesta quinta em Feira

O 8º Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana será aberto nesta quinta-feira, 1º de outubro. O evento será realizado no Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira (a 109 quilômetros de Salvador), a partir das 19h.

A Banda Radioativos, o balé da Academia Prelúdio, artistas de circo de Feira de Santana e Salvador, atores mirins e os palhaços da Cia Cuca de Teatro, sobem ao palco para um espetáculo inédito. Tudo sob a trilha sonora de música eletrônica com percussão e violino da banda comandada por Negro Japa e Filipe Evans.

Em seguida, a atração é o musical "Pumm- Por um mundo Melhor", conduzida por instrumentistas e cantores, que mesclam Rock, MPB e Samba. A apresentação é marcada por brincadeira, teatro, poesia e um repertório recheado de músicas autorais e cantigas de domínio público.

O festival segue até o dia 12, com ingressos a preços populares no valor de R$ 12. São 32 espetáculos infantis e juvenis de 13 estados brasileiros, com mais de 50 apresentações artísticas, além de oficinas, debates e workshops.

Os ingressos para a noite de estreia podem ser trocados por 1 kg de alimento não perecível. A lista completa da programação pode ser conferida no site da Cia Cuca de Teatro.

Início das atividades

As atividades ofertadas pelo festival se iniciam antes da abertura oficial, com oficinas gratuitas. A arte educadora Neide Kocca, ensina a construir móbiles para bebês. A Cia Cuca de Teatro mostra a arte do circo, com malabares, perna de pau, saltos e acrobacia. E a Cia Arte e Riso, faz uma verdadeira "palhaçaria" para crianças.

Os interessados para as oficinas, direcionadas para crianças com idade igual ou superior a oito anos, e adultos, podem se inscrever pelo e-mail: fenatifs.ciacucadeteatro.com.br.

