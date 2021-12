Festival de Teatro do Interior da Bahia tem inscrições abertas

As incrições para o 4º Festival de Teatro do Interior da Bahia estão abertas. Companhias, produtoras, grupos ou artista independente podem se inscrever através de um formulário acessando, Teatro da Bahia, até o dia 30 de dezembro.

Serão selecionadas 12 montagens que irão integrar o festival. A divulgação dos contemplados será feita até dia 15 de janeiro nas redes sociais do evento. O Festival de Teatro acontece em três cidades baianas entre os meses de fevereiro e março. O evento contará com uma programação que inclui também mesas redondas, palestras e oficinas.

Cada montagem contemplada se apresentará duas vezes. As cinco melhores serão indicadas ao mais prestigiado prêmio do teatro baiano, o Prêmio Braskem de Teatro, na categoria Espetáculo do Interior da Bahia.

adblock ativo