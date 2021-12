Festival de Palhaçaria Feminina ocupa teatros e praça de Salvador

A partir desta sexta-feira, 21, inicia-se o Festival de Palhaçaria Feminina. A 5ª edição do Grande Hein?ComTraço de Palhaças será realizado até o dia 30 de setembro e reunirá 40 mulheres artistas, que apresentarão espetáculos em locais como a praça do Campo Grande, Teatro SESI, Tropos Co., Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Palacete das Artes, Espaço Cultural da Barroquinha e Espaço Xisto Bahia.

Com quase todos espetáculos com contribuição livre, a proposta é reunir as palhaças e artistas circenses baianas e também de fora do estado durante o período. O evento possui uma programação inteiramente feminina e terá atividades com bate-papos, cortejo cênico, oficinas, além dos espetáculos.

