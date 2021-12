Festival de linguagens na oitava edição do Vivadança

Abril dá um baile, mas também pode dar balé, jazz, break e expressões mais contemporâneas. É neste mês que o mundo embala sua cena artística com homenagens à dança. A Bahia entra no circuito de comemorações com a força do Vivadança Festival Internacional, que, no estado, acontece de amanhã ao dia 29, entre Salvador e Camaçari. Em seguida, o evento aporta em Belo Horizonte (MG), pelo terceiro ano consecutivo, e estreia em Vitória (ES).

Em seu oitavo ano, o festival traz sete espetáculos locais (na Mostra Baiana de Dança Contemporânea, de 21 a 25) e quatro nacionais (Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás), além de dez internacionais, entre os quais estão os solos premiados no Internationales Solo Tanz Theater Festival, de Stuttgart, Alemanha.

Para Cristina Castro, diretora-geral e curadora artística do Vivadança, existe um equilíbrio na programação, entre artistas internacionais e locais.

"Este ano a gente mantém a parte internacional, mas dá um enfoque local muito grande com espetáculos baianos de dança contemporânea que serão apresentados em três teatros (Icba, Molière e Xisto Bahia)".

Meráki, da Cia Fusion, abre a programação nesta sexta-feira, 11, às 20 horas, no Vila Velha. A proposta envolve nove dançarinos, uma cantora e uma fotógrafa.

"Partimos do próprio título, que em grego significa tudo que se faz com criatividade. Desenvolvemos a dança com outras linguagens, com influências de danças africanas, sem abrir mão das danças urbanas, que são nossa base", explica Leandro Belilo, diretor da cia mineira. Ele também ministra oficina sobre house dance, uma das 11 da programação.

Outro destaque é Sem um Tu Não Pode Haver um Eu, que será apresentado dias 26 e 27 no Teatro Molière. O solo do renomado coreógrafo português Paulo Ribeiro é baseado na autobiografia de Ingmar Bergman.

Prêmio e mostras



O formato de 2014 inclui no Prêmio Vivadança a Mostra Baiana de Dança Contemporânea e uma residência artística com o israelense Idan Cohen. Marcela Botelho Brasil, Gleidison Oliveira Anunciação, Dejalmir Melo, Sinha Guimarães e Leonardo Muniz foram os cinco baianos escolhidos para a residência entre 90 inscritos.

O resultado de duas semanas de trabalho intenso será mostrado no espetáculo Bolero (sábado e domingo, no Teatro Molière), que aborda como o feminino e o masculino são expressos na linguagem corporal cotidiana.

"Eu venho de Israel e a coisa mais interessante para mim foi ver a maneira como diferentes sociedades se relacionam com questões de gênero e como noções de masculino e feminino são percebidas na linguagem corporal. Em algumas maneiras, há similaridades entre Brasil e Israel. Mas aqui o movimento e as formas como homens e mulheres podem usar seus corpos são mais livres. Talvez seja por influência da cultura e da dança locais, em que a pelve fica mais solta", afirma Idan Cohen, que pela terceira vez participa do Vivadança.

Há sete anos na programação do Vivadança, a Mostra Casa Aberta é um dos espaços onde a variedade de estilos e segmentos se faz presente. Este ano, a Casa Aberta apresenta, de 15 a 17, no Teatro Isba, 44 espetáculos selecionados.

A Mostra Hip Hop em Movimento é outro espaço disputado da programação e se divide entre o Solar Boa Vista e o Vila Velha. "A batalha de break (um dos eventos relacionados à cultura hip hop) tem uma força incrível. A gente quebra uma fronteira, ao trazer a dança de rua para o teatro e a periferia para o Centro", defende Cristina Castro.

Programação completa no site www.festivalvivadanca.com.br.

