Festival aberto ao público promove homenagens ao poeta Castro Alves

Cabaceiras do Paraguaçu, localizada no Recôncavo baiano (a 170 km de Salvador), está preparada para celebrar os 171 anos do poeta Castro Alves, o filho ilustre da cidade. Até sexta-feira, dia 9, estão abertas as inscrições para a 17ª edição do Festival de Declamação de Poemas de Antônio de Castro Alves e para o 4º Festival Infantil de Declamação de Poemas de Castro Alves, que acontecem gratuitamente todos os anos no Parque Histórico Castro Alves (PHCA), local onde nasceu o poeta baiano em 1847.

Os festivais acontecerão no sábado, 10, e as premiações, na quarta, 14, data dos 171 anos de nascimento do poeta. "Serão dois dias de eventos. Sendo que o dia 14 terá uma programação mais extensa. Sábado serão selecionados os cinco melhores declamadores nas categorias adulto e infantil. Os vencedores voltam a se apresentar na quarta-feira", explica Diogenisa Oliva, coordenadora do PHCA, instituição organizadora dos festivais.

Nas declamações os jurados analisam originalidade (criatividade utilizada para a apresentação do poema), dicção (clareza das palavras pronunciadas na declamação), fluência verbal (correção e a pronúncia das palavras) e fidelidade ao texto (exatidão e o respeito a todos os versos e palavras do poema). O júri será composto por professores, historiadores, diretores de teatro, escritores e representantes da Diretoria de Museus (Dimus) da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA).

As inscrições gratuitas para os festivais são presenciais no PHCA, no endereço Praça Castro Alves, nº 10, em Cabaceiras do Paraguaçu, ou pelo telefone (75) 3681-1102. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Multicultural

As homenagens ao Poeta dos Escravos não se resumem às declamações de poemas. No sábado, às 20h, o auditório Pedro Calmon do PHCA será o palco para apresentação da peça A Hora da Estrela, adaptação da obra homônima da escritora Clarice Lispector, encenada pelo Grupo Utopia, da cidade de Governador Mangabeira. Já a Sala Multimídia do PHCA receberá a exposição Os Sertões, composta por xilogravura do artista Hansen Bahia.

No dia 14, as atividades começam com a alvorada às 5h. Durante todo o dia, o PHCA será ocupado por uma feira de artesanato, shows no palco livre, arrastões culturais comandado pelo Boi Estrela, da cidade de Saubara, e pelo Boinho de Painho. Grupos de samba de roda e capoeira também farão apresentações. O poeta Bule Bule junta-se a outros escritores de versos para passearem pelos jardins do parque a declamar poemas.

Complexo cultural

"A cidade abraça maravilhosamente bem o evento. As outras cidades vizinhas juntam-se a nós. Passamos o ano todo preparando os festivais. No parque desenvolvemos cursos, oficinas, palestras. Travamos uma batalha para manter viva o obra de Castro Alves, que a nova geração conheça seus escritos e compreenda a atualidade de sua obra", ressalta Diogenisa Oliva.

O PHCA é um complexo cultural construído em 1971. Sobre as ruínas da antiga casa, foi construída um réplica da residência onde nasceu Castro Alves. A partir deste ano, o espaço festeja a data de nascimento do poeta. Sendo que desde o centenário, 1947, o lugar passou a receber anualmente caravanas cívicas que iam comemorar o aniversário do patrono da cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras.

O PHCA guarda em seus 52 mil metros quadrados uma pequena reserva de mata atlântica, trilhas ecológicas, nascentes de água, biblioteca, museu, laboratório de informática, auditório, anfiteatro e acervo com manuscritos e artefatos que pertenceram à família de Castro Alves.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

adblock ativo