Festit tem atrações nacionais e internacionais

Espetáculos de teatro, shows musicais, oficinas de circo, de artes plásticas e oficinas ecológicas. Estas são apenas algumas das atrações da quarta edição do Festival Cultural de Rua da Ilha de Itaparica (Festit), que acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março (de sexta a domingo).

A mostra, gratuita, será realizada das 10 às 22 horas, na Praça do Mercado Municipal de Itaparica, onde o público também poderá conferir o artesanato e a gastronomia locais, além de apresentação de entidades e instituições comunitárias.



Serão 15 atrações nacionais e internacionais, incluindo espetáculos e solos, de acordo com informações de Solange Lima, coordenadora do evento.

Atrações



Entre as atrações, a Pia Fraus (companhia de São Paulo), além dos profissionais circenses Ezec Le Floc'h (França) e Elena del Mondo (Itália).



A programação inclui, também, apresentação de roda de samba e maculelê e diversas oficinas, como as de material reciclado, circo e malabarismo, jogos educativos, perna de pau, maquiagem para crianças, acrobacias aéreas em tecidos, construção de banheiro seco e triagem de lixo caseiro



Programação especial



O Festival também promove uma programação especial na travessia do Ferry Boat, como a exposição Água - Um recurso vital, do artista documentarista e fotógrafo francês Yann Arthus Bertrand. A exposição já está instalada nos terminais do Ferry Boat de São Joaquim e em Bom Despacho, ficando até o próximo dia 2 de março

No Ferry, será apresentada, no dia 26, a montagem Histórias da Caixa, com o grupo A Roda, das 10 às 16 horas. Serão três caixas cênicas estilo lambe-lambe. Já o espetáculo musical de violoncelo da musicista Leilane Araújo, será apresentado dia 27, das 10 às 16 horas, no Ferry.



Confira a programação completa no site www.festivalilhadeitaparica.com.

