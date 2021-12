Fernando Pavão: "A pior coisa é o ator julgar o personagem"

O ator Fernando Pavão, que foi visto pelos baianos no final de semana com o espetáculo Três Dias de Chuva, será o vilão Comendador Almeida, na novela Escrava Mãe, da Record, que estreia hoje, às 19h30. Em entrevista, o intérprete fala de seu personagem, racismo e também novos projetos para o teatro e TV.

A novela Escrava Mãe estreia hoje na Record Bahia. Sabemos que dramaturgia televisiva é sempre uma obra aberta, mas fale um pouco de seu personagem, Comendador Almeida, que é o grande vilão da história.

Comendador Almeida é um homem muito ambicioso, um bon vivant da época. Ele tinha muitas posses por conta do pai, que morreu, e ele dilapidou o dinheiro todo da família, o que levou ele a se casar, por interesse, com Tereza, filha do Coronel Custódio, um dos grandes coronéis da fazenda do Engenho do Sol, talvez o maior da região. Aí ele volta a ser uma pessoa rica, de muitas posses, pois ele herda tudo, visto que o coronel morre logo após o casamento. Ele passa a ter o controle total da fazenda.

E a partir daí...

A partir daí ele se torna uma pessoa com muito dinheiro e poder... É um homem que fica procurando as escravas para que elas prestassem favores sexuais, algo normal na época. Castiga muito os escravos quando não cumprem o que tinham que cumprir. É uma pessoa muito dura...

Como você está construindo este personagem? Além do texto, há outras referências para a sua criação cênica?

A primeira coisa que gosto de me debruçar é no próprio texto. O texto já traz muitas informações e eu gosto de seguir a cabeça do autor e respeitar muito o que o autor escreve, mas é óbvio que a gente busca referências... Tentamos construir uma personagem que tirasse o peso de ser um vilão, colocando um sarcasmo, bom humor, cinismo, coisas que o deixassem mais leve e mais humano... Quis construir ele como uma figura de certa maneira simpática, até agradável em alguns momentos... Um cara divertido, com humor e pensamento rápidos que se adapta de uma maneira muito rápida...

O personagem deve ser preconceituoso, já que é vilão. Pode citar algumas falas dele que comprovem isto?

Uma frase clássica dele é: "Com quem você pensa que está falando?". Ele usa em vários momentos. Lembrando que essa coisa do preconceito, a gente tem que contextualizar, porque na época era assim. Era uma época onde os senhores de engenho eram muito poderosos, absolutos e escravo não era considerado gente. O escravo estava lá só para a lida, lavoura, na fazenda, para atender todas as necessidades dos senhores e das pessoas que moravam na casa grande. Então o julgamento que a gente tem hoje em dia com mais esclarecimento, de como o mundo é hoje, foi algo que tivemos que limpar, para que não atrapalhasse na construção do personagem. A pior coisa é o ator julgar o personagem, porque aí você se limita. Então eu tive que me despir deste julgamento moral mesmo e encarar este cara e o contexto da época em que ele (o vilão) vivia.

A escravidão ainda povoa o imaginário brasileiro, mas algumas lideranças do movimento negro reclamam de obras que retratem a escravidão, porque acreditam que enquadram o negro em determinado lugar de opressão e submissão. O que você acha?

Talvez se pudéssemos analisar isso por outro lado, sem olhar tanto de um lado só, foi uma coisa que aconteceu. No caso de Escrava Mãe, por exemplo, não é uma crítica, não é julgamento, são fatos, é a história como ela é. Óbvio que é constrangedor e é triste em muitos momentos a gente assistir e se deparar com este tipo de coisa. A gente, no caso, um branco, jamais vai conseguir dimensionar o que é isso, qual significado disso para um negro, portanto fica a reflexão.

Reflexão...

Acho que a gente sempre tem que estar atento a isso, porque somos todos seres humanos, independente de raça, cor e credo, orientação sexual ou qualquer coisa assim, e a gente tem que se olhar como seres humanos, mas é óbvio que para a gente, quem é branco, nunca vai conseguir dimensionar o que realmente foi e qual o significado, o tamanho da dor, que sentiram os negros quando foram escravizados... e a discriminação que hoje ainda sofrem., Mas eu acho que como obra de ficção ela (a novela) está aí exatamente para isso, para gerar reflexão, discussão... acho que isso é o mais importante, a gente conseguir dar esse passo no sentido de ter um entendimento mais amplo da questão.

Como você vê o racismo, hoje, no Brasil? Na sua opinião, o vestígio da escravidão ainda é muito forte?

Claro que sim, hoje a gente carrega essa herança, afinal de contas, historicamente, se a gente for puxar não é tão longe, né? Portanto, a gente carrega isso, isso é muito presente no nosso dia a dia e as pesquisas e os números comprovam que o negro ganha menos do que um branco. Ao mesmo tempo hoje você já vê negros ocupando grandes cargos, talvez um dos maiores, que é o do Barack Obama, enfim, é um processo de evolução natural de uma sociedade, de certa forma muito recente, 250 anos, historicamente, ainda é um período muito curto, então estamos neste caminho de evolução.

Fernando, agora fale um poucos de projetos seus em cinema, televisão e teatro, por gentileza.

Estou viajando com esse espetáculo, Três Dias de Chuva. A gente está fazendo uma turnê pelo país. Depois a gente vai ficar em cartaz no Rio de Janeiro, no segundo semestre. Fizemos em Salvador no último final de semana. E vou fazer agora a próxima minissérie da Record, na verdade uma microsérie já que são cinco capítulos, sobre os Mamonas Assassinas. Eu faço o Rick Bonadio, que foi o empresário deles, o cara que descobriu eles, que gerenciou a carreira dos Mamonas. É um projeto muito legal, com texto do Carlos Lombardi.

Você está a todo vapor...

No segundo semestre, talvez, depois da turnê do Rio de Janeiro, tenha outra peça, com direção de Jô Soares. É um Shakespeare, Troilo e Cressida. A gente deve estrear em São Paulo.

