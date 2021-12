Fernando Guerreiro comemora 40 anos de teatro

Diretor que promoveu uma mudança quantitativa e qualitativa nos espetáculos produzidos no estado, principalmente nas na décadas de 1980 e 90, Fernando Guerreiro, que já teve nove peças em cartaz ao mesmo tempo, celebra 40 anos de carreira teatral com talento, versatilidade e ousadia.

Descobridor de nomes como os atores Wagner Moura, Wanderley Meira, Alan Miranda, Vladimir Brichta, Daniel Boaventura, Fábio Lago, Osvaldo Mil, Emiliano D'Ávila, entre outros, Guerreiro é também responsável por dar visibilidade ao trabalho de vários artistas baianos.

O encenador de grandes sucessos, como A Bofetada, Os Cafajestes, Oficina Condensada, Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia, O Indignado, Pólvora e Poesia – e agora em cartaz com a comédia De um Tudo, que tem como um dos destaques o cantor Gerônimo, [confira serviço no final da matéria] tem a inquietude como marca pessoal, análise crítica como traço de personalidade (sim, ele é virginiano), além de humor para rir, principalmente de si mesmo.

Além de "viajar" por vários gêneros, como comédia, tragédia, musical, farsa etc, Guerreiro vem se destacando em outras frentes de trabalho. Como comunicador de rádio, por exemplo, há 11 anos é sucesso no programa Roda Baiana, da Metrópole FM.

Talk show

"Tudo começou como uma brincadeira, mas acabou se tornando uma atividade muito prazerosa, porque sou eu, Fernando, dialogando diretamente com o público", diz. Por causa desta relação próxima com o ouvinte, Guerreiro pretende, ainda este ano, experimentar um talk show no palco. Ele quer, como acontece na rádio, contar casos engraçados da vida.

O regista, um dos mais queridos no meio artístico, afirma que também quer investir na linguagem audiovisual e conhecer a nova geração de intérpretes teatrais.

"Quero muito fazer uma grande oficina para conhecer novos atores", afirma Guerreiro, que entre outros, na cena local, destaca o trabalho do grupo Nata [Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas], que reúne a diretora Fernanda Júlia e o dramaturgo Daniel Arcades.

Gestor, desde sempre

Como gestor, Guerreiro que é Presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), contabilizando obras importantes na gestão, como a reinauguração do Espaço Cultural da Barroquinha e o Teatro Gregório de Mattos – este após quase oito anos fechado, além da recuperação da Casa do Benin, espaço da cultura africana na Bahia.

Ele credita o trabalho à parceria com Guilherme Bellintani "e à equipe da fundação, que acreditou sempre em mim". Na gestão dele também foi criada a Lei de Preservação do Patrimônio Cultural do Município.

Guerreiro anuncia uma grande exposição permanente sobre Gregório de Mattos e a criação da estátua do Boca do Inferno, que deverá ser feita pelo artista Tati Moreno.

No balanço da trajetória, ele se reconhece sempre como um gestor: "Sempre fiz planejamento, dentro das minhas possibilidades. O fator artístico é tão importante quanto a viabilidade dos projetos cênicos". Graduado em economia, ele levou para o teatro o binômio custo-benefício.

Depoimentos

"Guerreiro começou como ator comigo, mas percebi logo um grande talento como encenador", depõe o diretor Eduardo Cabus, que, aliás, foi quem deu o nome de "Guerreiro" ao jovem intérprete Fernando Carvalho.

O ator Agnaldo Lopes, que trabalhou inúmeras vezes com Guerreiro, afirma: "Para mim ele é como Midas. Onde toca, vira ouro. E não falo só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista artístico. Guerreiro é perfeccionista, sabe o quer. Ele já mudou cenário, figurino e até ator que não estava rendendo perto da estreia", entrega.

>> De Um tudo / Sex, 20 horas / Até o dia 27-10 / Teatro Módulo / (71) 2102-1350 / Av. Prof. Magalhães Neto, 1177, Pituba / R$ 50 e R$ 25 (meia)

