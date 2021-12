Feira de Santana recebe espetáculo infantil no 'Domingo Tem Teatro'

Feira de Santana vai dar seguimento às comemorações em homenagem ao mês das crianças. O projeto 'Domingo Tem Teatro' traz de volta ao palco o espetáculo 'A Peleja de Maria Bonitinha' da Cia. Cuca de Teatro. As apresentações acontecem nos dias 20 e 27 de outubro, às 10h30, no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca).

A peça é aberta ao público de todas as idades, trazendo a história de uma menina do sertão que se orgulha de suas raízes culturais. No enredo, Maria Bonitinha sai de sua terra para visitar a sua amiga Joana Natureba. Já na cidade, suas características despertam a indiferença das outras crianças que rejeitam a sua presença. Com ajuda de Joana, Maria Bonitinha vai mostrar que ser diferente também é legal.

'Domingo Tem Teatro' é idealizado pelos produtores da Cia. Cuca de Teatro, Henrique Motté e Elizete Destéffani-Motté. Em 2019, o projeto completa 15 anos e tem como missão de promover a cultura de paz e o acesso a espetáculos a preços populares.

