Feira de Histórias Fantásticas acontece aos sábados

A partir de objetos retirados de um carrinhos de feira, Danielle Andrade vai contar histórias para as crianças que forem ao Teatro dos Balanços, no Lálá Multiespaço, no Rio Vermelho, durante os sábados do mês de agosto. As apresentações acontecem sempre às 17 horas, ao custo de R$ 10 (preço único).

No repertório, histórias autorais, adaptações e contos populares transformam adereços comuns em personagens fantásticos.

O trabalho tem como objetivo valorizar a participação das crianças e a criação coletiva de histórias, formando um ambiente colaborativo.

adblock ativo