'Fala baixo senão eu grito' entra em cartaz no Gamboa Nova

Entra em cartaz, todas as quartas-feiras do mês de março, o espetáculo Fala Baixo Senão Eu Grito, tragicomédia que marca a estreia da paulista Leilah Assumpção e do estudante baiano de artes cênicas Georgenes Isaac. O espetáculo pode ser visto sempre às 20h, no Teatro Gamboa Nova, em Salvador. A entrada é gratuita.

A montagem conta a história de Mariazinha, uma funcionária pública, solteira e infantilizada que é surpreendida pela entrada de um ladrão em seu quarto num pensionato. Durante a madrugada, os dois embarcam numa viagem onde experimentam sensações jamais vividas pela protagonista, tratando de forma poética temas como repressão sexual feminina, educação machista e patriarcal, solidão e tédio.

