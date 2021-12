Fábio Porchat apresenta stand up em Salvador

O humorista Fábio Porchat traz a Salvador o espetáculo Fora do Normal, que ficará em cartaz no Teatro Castro Alves, quinta-feira, 17 de Setembro, às 21h. Os ingressos custam R$ 120 (filas A a W) e R$ 100 (filas X a Z11) e estão à venda no site CompreIngressos.com

No stand up o comediante se apresenta sem cenário, sem figurino, sem trilha sonora, mas com piadas sobre o cotidiano. "O stand up tem sido o responsável por trazer o jovem de volta para o teatro, lugar novo para essa geração da internet. Internet, aliás, que é a principal divulgadora dos comediantes. Através de sites como YouTube, vídeos de trechos de shows são disponibilizados para todo mundo e com isso, o grande público passa a tomar conhecimento desse trabalho", diz Fábio.

