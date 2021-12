Evento gratuito homenageia dramaturgo baiano Dias Gomes

O projeto Tabuleiro das Segundas, que acontece gratuitamente no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura, chega a sua segunda edição no dia 5 de novembro com uma homenagem ao escritor e dramaturgo baiano Dias Gomes.

Na ocasião, o público assistirá a um espetáculo formado por trechos de obras assassinadas por Gomes, como "O pagador de promessas", "Roque Santeiro" e "Saramandaia". A montagem tem roteiro e direção de Vinícius Morais (integrante da Companhia Baiana de Patifaria e coautor da peça "Siricotico").



Além de escrever peças e novelas, Dias Gomes assinou o roteiro e direção de "O pagador de promessas", único filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Se estivesse vivo, ele completaria 90 anos em 2012.

