Estrelado por baiana, espetáculo sobre Clarice Lispector chega ao Brasil

Única companhia brasileira de teatro em Nova York, a Group.BR se prepara para trazer ao país sua nova peça, intitulada Inside the Wild Heart. Baseada na obra de Clarice Lispector, o espetáculo visa mostrar aos brasileiros a maneira de como eles estão divulgando a cultura nacional aos norte-americanos. As apresentações serão no segundo semestre de 2020, mas ainda sem datas e cidades definidas.

Entre os atores do evento, encontra-se a artista baiana Fabiana Mattedi, que foi indicada recentemente ao prêmio de Melhor Atriz, pelo Brazilian International Press Awards.

Além de Inside the Wild Heart, a Group.BR possui outros trabalhos baseados na vida e obra de escritores brasileiros. Dentre esses, estão Infinite While it Lasts, inspirado na vida e obra de Vinícius de Moraes, e The Serpent, de Nelson Rodrigues.

Fabiana Mattedi

A atriz baiana começou sua carreira com Os Argonautas, grupo pelo qual integrou seus três primeiros espetáculos: Nada será como Antes (1999), Uma Tonelada de Amor (2000) e Antígona (2003).

Após a realização desses trabalhos, Mattedi mudou-se para o Rio de Janeiro, onde atuou ao lado de grandes atores, como Vladimir Brichta, Lázaro Ramos, Wagner Moura e Emanuelle Araújo, todos baianos.

