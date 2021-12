Espetáculo 'Virgulino Menino, Futuro Lampião' conta história de cangaceiro

Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938), o Lampião, ao longo do tempo tem sido alvo de várias pesquisas, que resultam em trabalhos literários, acadêmicos ou projetos artísticos.

Desta vez o Rei do Cangaço, como ele ficou sendo chamado, inspira uma peça para o público infantojuvenil. Trata-se de "Virgulino Menino, Futuro Lampião" que está em cartaz no Teatro Módulo sempre aos domingos e, neste, 6, especialmente, em sessão dupla: às 11h e 16 horas.

A montagem que traz elementos da cultura nordestina como o cordel, forró, xaxado, galope, xote e embolada e reflete valores sertanejos como a honra, a honestidade e a solidariedade, narra a infância de Lampião, a partir das as aventuras de quatro irmãos.

Objeto precioso

Na trama, dois deles, Antonio e Lino (o Virgulino) estão brincando e encontram uma caixa recheada de ouro. Cabe ao menino Lino, então, procurar o dono, o coronel Justino de Jesus (representação de todos os coronéis) para devolver o objeto precioso, alvo de cobiça.

A partir daí, ele enfrenta questionamentos de ordem moral (devolver ou não devolver a peça), muitos desafios e aventuras.

Na trama, ele foge de dois cangaceiros, conversa com mandacarus encantados e ajuda muitas pessoas que encontra pelo caminho.

O diretor Lucas Sicupira (o Vicentino, da dupla da TV Jair & Vicentino) que, além de dirigir e atuar, assina o texto junto com Iocaã Simões, conta que eles se debruçaram na pesquisa sobre a vida de Lampião para construir um enredo fictício, mas com alguns elementos reais do cangaceiro.

"O Lampião na vida real, por exemplo, tinha sete irmãos. Nó selecionamos três: Antonio, Virtuosa e Maria. Também na peça mostramos Jacova, a avó dele (é representada pelo coro). E o cangaceiro Volta Seca, que pertencia ao bando dele", entrega o encenador.

Além de Lucas, fazem parte do elenco Marcos Lopes, Yasmin Ribeiro, Iris Faria, Tássia Gramacho, Taciana Bastos, e os pequenos Bruna Simões, Leonardo Lacerda, Leandro Nascimento e Sophia Nery.

Dramaturgia

O dramaturgo Iocaã Simões lembra que escreveu um texto inicial para alunos de Educação Infantil da Escola Girassol (ele e Lucas também são arte-educadores). "Decidi então chamar Lucas para escrever este novo texto, que tem intervenções poéticas de Maviael Melo. É um trabalho muito rico", garante Iocaã.

O ingressos para a obra estão no valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser comprados no local.

