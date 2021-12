Espetáculo 'Vatapá Comedy Club' reestreia em fevereiro

Provocando as melhores gargalhadas do verão, o espetáculo 'Vatapá Comedy Club', reestreia em curta temporada nos dias 3, 10 ,17 e 24 de fevereiro, no Teatro Eva Herz.

O espetáculo aborda críticas sociais através de uma comédia leve e contemporânea e trará no seu elenco, os comediantes Matheus Buente, Jhordan Matheus, Tiago Banha – um dos criadores da página Frases de Baiano – , João Pimenta – sucesso do Youtube com o personagem “Pé de Pranta” – e a participação especial do Rasta, sucesso da web com o canal Batenu Tenu, no Youtube.

Os ingressos custam R$40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia) e estão disponíveis na bilheteria do teatro ou através do site do Ingresso Rápido.

adblock ativo