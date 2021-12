Espetáculo 'Última Chamada' segue em cartaz no Goethe Institut

A peça teatral 'Última Chamada' segue em cartaz até o próximo domingo, 8, no Teatro Goethe-Institut, no Corredor da Vitória. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), e podem ser adquiridos no Sympla ou na bilheteria do teatro, no dia do evento.

O espetáculo traz seis personagens com suas malas, bagagens, cargas, partidas, chegadas e fins. O teatro documentário reflete sobre 'o que tem nos levado a sucumbir?', 'O que levamos do tempo e do mundo?', 'O que te faz não esquecer de mim?'. Além de questionar a contemporaneidade, a memória e as relações.

A Outra Companhia de Teatro realiza as sessões do espetáculo como uma forma de despedida. O grupo, com 15 anos de história, realiza este último ato nos palcos.

A peça acontece em uma sala de embarque que leva a um vôo panorâmico das hierarquias sociais, da violência que fere princípios de fraternidade, afetividade e justiça. Ao mesmo tempo é um porão de cargas onde malas são histórias, pessoas, pedaços de um espaço-tempo em trânsito, o próprio presente que é consequência de um passado e causa de um futuro. Uma metáfora da caixa preta em que se consta todas as informações.

"Temos vivido um tempo cada vez mais acelerado, as histórias são contatadas em stories, no time da curtida. Pelo celular, tomamos conhecimento de centenas de histórias a cada dia. Diante disso, proponho personagens-instantes, com histórias que se encerram em um parágrafo, um depoimento, uma confissão, um ação, um encontro, um brinde. No entanto, são carregados das urgências de agora", aponta o dramatúrgo Luiz Antônio Sena Jr.

