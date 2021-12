Espetáculo 'Tudo Que Você Precisa é Amor' estreia na Sala do Coro

Estreia no dia 27 de setembro, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, o espetáculo ‘Tudo Que Você Precisa é Amor”, da artista Felícia de Castro. A obra - fruto de 20 anos de pesquisas e experiências no campo das artes cênicas – traz como norte o ensinamento budista que aborda a busca incessante do ser humano por satisfação e a possibilidade da felicidade ser encontrada dentro de si.

A temporada segue até 30 de setembro, com sessões de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 e estão à venda no site Ingresso Rápido.

Bafuda Orgância é uma palhaça que nasce do riso que habita o ventre da terra e convoca o público a um encontro tragicômico de luzes e sombras. Partindo da mitologia pessoal da artista à mitologia arquetípica de deusas das antigas culturas matriarcais, o espetáculo é uma celebração da vida, da morte e do amor como a grande revolução.

A obra é uma homenagem ao rito da palhaçaria e às mulheres cômicas, pesquisa aprimorada por Felícia de Castro através do projeto Palhaças, Bem-Vindas Sois Vóis. “A partir de minha busca pessoal como mulher negra, artista autônoma e criadora, e de meu desenvolvimento como palhaça, vivenciando experiências diversas - artísticas, culturais, terapêuticas e espirituais – criei oficinas para mulheres”, conta.

