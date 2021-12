Espetáculo traz os múltiplos personagens de Renato Fechine

Quem pensa que determinadas situações só ocorrem consigo vai se identificar com o espetáculo Só Acontece Comigo, no Teatro Jorge Amado, nesta sexta-feira, 31, excepcionalmente, às 22 horas. Em cena, Renato Fechine, humorista, ator cantor, compositor e multi-instrumentista, vai contar casos improváveis e interpretar personagens diversos, com uma única intenção: divertir o público.

Só Acontece Comigo, que fica em cartaz, sempre às sextas, às 20 horas, até 25 de setembro, tem direção de Nelson Freitas (Zorra Total) e Cristiane Mendonça (Escândalo), da cena local.

Comédia

"É uma comédia musical recheada de histórias da minha vida e com personagens criados por mim, como Sirlei, a drag que sonhava em ser escritora, o Embaixador da Paz, que traz diversos bordões do baianês, e Paulinho, uma espécie de réplica do Joãozinho das piadas, anjo e capeta ao mesmo tempo", destaca Fechine.

Com texto autoral, em parceria com Felipe Rodrigues, o espetáculo relata a história do paraibano Renato Fechine desde quando ele saiu de sua terra natal aos 12 anos. "Eu sonhava em ser cantor de rock, mas não sabia, naquela época, que acabaria virando palhaço", afirma o comediante, numa alusão aos espetáculos de humor.

A plateia vai conferir as experiências de Fechine na música, no rádio, passando pela criação dos seus personagens até os dias atuais. Em sua trajetória artística, Fechine, por exemplo, relata que, apesar de criar vários personagens, nunca havia feito teatro como ator.

Foi quando recebeu o convite do diretor Fernando Guerreiro para fazer o espetáculo Os Cafajestes, sucesso de crítica e público.

Faceta de músico

Depois de uma temporada de quase dois anos de sucesso, Fachine tomou coragem de apresentar seus personagens, já populares na rádio, no teatro. A faceta de músico (ele toca guitarra, violão e guitarra baiana) também virá à tona. O artista conta que começou a tocar profissionalmente no Trio Elétrico Camaleão, com a banda Salamandra.

A partir daí, passa a integrar a banda dos artistas da primeira leva do axé, como Sarajane, Luís Caldas, Paulinho Boca, Daniela Mercury e Ricardo Chaves. Começou a trabalhar, também, em estúdio, gravando disco de vários intérpretes da Bahia.

Nelson Freitas

Fechine fala de Nelson Freitas (este artista, aliás, recentemente citou Fechine no programa Domingo do Faustão), da Rede Globo. "Conheci Nelson quado ficou um tempo aqui na Bahia e a partir daí formamos esta parceria", diz Fechine,

Ele acrescenta que a interação com o público acontece naturalmente. "Não gosto de constranger ninguém", diz, informando que o espetáculo já foi para o Rio de Janeiro.

