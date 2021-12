Espetáculo traz diversas leituras da lenda de Narciso

Em tempos de amor exacerbado a si mesmo, sobretudo nas redes sociais, individualismo defendido a todo custo em contraposição a olhar o outro enquanto sujeito, e da espetacularidade de atos banais do cotidiano para alimentar vaidades fúteis, vale refletir sobre o narcisismo.

E é a isto que se propõe o espetáculo Narcissus, que tem como eixo norteador o mito de Narciso, de Ovídio, mas avança em múltiplas leituras, a exemplo de Cora Coralina, Mário Quintana, Osho, Manoel de Barros, Paulo Leminski, Fernando Pessoa e Ferreira Gullar, para discutir o tema também na contemporaneidade.

A montagem, que estreia nesta sexta-feira, 26, às 20 horas, no Cine- Teatro do Icba, marca os 40 anos de carreira da diretora, coreógrafa e dançarina Carmen Paternostro, que assina a direção; os 10 anos do grupo Toca de Teatro e a retomada do grupo Intercena, após mais de 10 anos da encenação do Evangelho Segundo Maria, último trabalho teatral de Carmen.

Dramaturgia colaborativa

Fica em cartaz de quinta a sábado, no mesmo horário, até o dia 17 de setembro. Não faltam textos autorais. No elenco, Danilo Cairo, vencedor do Prêmio Braskem de Teatro do ano passado (ele dividiu o prêmio com João Guisande pela atuação em Bululú), autor do projeto, e Rui Manthur, nome também respeitado do cenário local. Os intérpretes vivem Narcissus em diferentes faixas etárias, o novo e o velho.

Paternostro fala da concepção de sua direção. "O texto não é o elemento preponderante neste tipo de espetáculo de teatro/dança. O discurso corporal, os recursos cênicos como música, cenografia e vídeo dialogam e integram todo o processo de dramaturgia colaborativa", frisa.

A diretora, que assinou espetáculos marcantes como Merlin ou A Terra Deserta (1993); Os Negros (1994); Don Juan (1997); Oh! Abre Alas— Chiquinha Gonzaga (1998) e O Evangelho Segundo Maria (2004), entrega: "Todo o processo de encenação foi construído a partir de exercícios. Não gosto de chegar com uma proposta pronta, gosto de experimentar. Neste trabalho, por exemplo, trabalhei muito o jogo de espelho com os dois atores, o estado de transbordamento", diz.

Vazio e solidão

Carmen complementa: "O espetáculo trata do vazio, da solidão, da falta de percepção do outro", acrescentando que seu maior desafio foi criar um texto em que a palavra não é hegemônica, mas que o público entendesse, que tivesse fio condutor, curva dramática", acentua.

"Queremos provocar as pessoas para deixar de olhar apenas seu umbigo. Vivemos um momento em que muitos fazem de tudo para estar em evidência, mas esquecem sua essência", afirma o ator Danilo Cairo (Atire a Primeira Pedra/Bartolomeus).

Patrocínio

Ele informa que o projeto foi contemplado pelo Edital Setorial de Teatro da Funceb, com patrocínio de R$ 180 mil. Entre seus desafios, o autor enumera o fato de a montagem "ter pouquíssimo texto falado, o que é bem diferente de outros projetos meus e de, no processo, ter exposto muito de minha intimidade, além de texto autoral".

Zuarte Jr, que assina a cenografia e figurino do espetáculo, afirma que levou para o palco "a ideia de pântano urbano". O público entra no mundo de Narciso por uma porta de espelho, que guarda muitas surpresas.

