Espetáculo "Traga-me a cabeça de Lima Barreto" encerra temporada

Segue até este domingo, 10, a temporada do espetátulo "Traga-me a cabeça de Lima Barreto", em cartaz no Teatro Gregório de Matos, no centro de Salvador. As apresentações acontecem de quinta a domingo, às 19h, e os ingressos custam R$ 20 e R$ 10.

Indicado ao Prêmio Braskem de Teatro 2017 - nas categorias espetáculos, texto e ator -, o monólogo escrito por Luiz Marfuz traz o ator Hilton Cobra (Cobrinha) em uma simulação de autópsia do cérebro do escritor Lima Barreto, colocando em pauta as práticas eugenistas e o racismo.

A montagem mostra as várias facetas da personalidade e da genialidade de Lima Barreto, refletindo sobre loucura, racismo e eugenia, a obra não reconhecida e os enfrentamentos políticos e literários de sua época.

