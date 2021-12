Espetáculo 'Sonho de uma Noite de Verão na Bahia' inicia venda de ingressos

Em curta temporada, o espetáculo musical 'Sonho de uma Noite de Verão na Bahia', do dramaturgo e diretor João Falcão reestreia em outubro no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves, em Salvador.

Os ingressos de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) começam a ser vendidos no dia 11 deste mês, através da plataforma Sympla. As apresentações serão iniciadas a partir do dia 11 de outubro, às sextas, 19h, e aos sábados e domingos, em sessão dupla, às 16h e às 19h, até dia 03 de novembro.

No palco, o público vai poder conferir uma versão inédita da comédia de Shakespeare do livro Sonho de uma Noite de Verão, atualizada por Adriana Falcão e adaptada por João Falcão. O espetáculo conta a história dos reis Titânia e Oberon, do duende Puck e de quatro fadas que partem do Olimpo em direção à Terra e desembarcam em pleno Carnaval de Salvador.

O elenco do musical é formado pelo Coletivo 4 e atores convidados e é acompanhado pelos multi-instrumentistas Carlos Boca, Chocoshow Yuri e Citnes Dias. A direção musical é do arranjador e maestro, Yacoce Simões.

