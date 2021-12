Espetáculo sobre Chico Xavier chega a Salvador em julho

O espetáculo "O Cândido Chico Xavier" chega a Salvador nos dias 21,22 e 23 de julho, no Teatro Sesc Casa do Comércio, na avenida Tancredo Neves. Com texto de Flávio Serra e direção assinada por Ana Rosa, a peça narra a vida do médium Chico Xavier, um dos mais importantes expoentes do espiritismo.

Em cena, o público poderá conferir a história emocionante do espírita, nascido de uma família humilde, na cidade de Pedro Leopoldo (interior de Minas Gerais), que perdeu a mãe, Rita de Cássia, ainda criança. A obra mostra também os abusos que Chico sofreu de sua madrinha, que cuidou dele por um tempo, e a perseguição que aguentou daqueles que não acreditavam em seu dom de ver e ouvir espíritos.

Os ingressos para a peça custam R$ 76 e R$ 38 e estão à venda no site Compre Ingressos e na bilheteria do local.

