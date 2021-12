Espetáculo 'Sertão' retorna para Salvador na próxima terça

O espetáculo 'Sertão' volta a cartaz para curta temporada nos dias 26 e 27 de março, na Casa d’A Outra, no bairro de Politeama, às 20h, em Salvador. Os ingressos custam R$30 (inteira) e R$15 (meia).

As apresentações fazem parte das comemorações ao Dia do Teatro, 27 de março. Em 'Sertão' o ontem e o hoje se confundem e se distanciam em um sertão contemporâneo “contaminado” de referências metropolitanas e globalizadas, ressignificadas, mas sertanejas. A energia da montagem é de uma boa festa de boiadeiro/caboclo/cavaleiro e suas microhistórias atravessadas pelo sincretismo religioso dando direcionamento aos corpos na cena.

O dramaturgo Luiz Antônio Sena Jr. apresenta o imaginário coletivo, as manifestações populares, o misticismo e a musicalidade que constroem esse espaço. As músicas do espetáculo, que tem como diretor musical o integrante d’A Outra Roquildes Júnior são composições que pertencem ao cancioneiro popular sertanejo e a literatura que evoca a região.

Além de intérprete, o ator e bailarino Anderson Danttas assume a direção de corpo e movimento do espetáculo, inspirando-se nas vivências do corpo calejado do povo sertanejo, buscando o pedaço de sertão que está nos poros, dobras e pulsos de cada ator/atriz.

As apresentações em Salvador são as primeiras de 2019. Em seguida, A Outra Companhia vai circular com o espetáculo por duas cidades do interior baiano – Caetité (05 e 06 de abril) e Feira de Santana (09 e 10 de abril). Além do espetáculo, a companhia irá ministrar a oficina Teatro Documentário - nem tudo é ficção, com Luiz Antônio Sena Jr., que tem como base os princípios de viewpoints, técnicas de improvisação e interação com o público.

