Espetáculo 'Sertão' estreia temporada em Salvador

Estreia no dia 13 de setembro o espetáculo Sertão, resultado das viagens d’A Outra Companhia de Teatro pelas cidades sertanejas ao longo dos seus 14 anos de trajetória. A temporada segue até 5 de outubro, na Casa d’A Outra (Politeama), com sessões às quintas e sextas, às 20h. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 e estão à venda no Sympla

Cantada e contada por muitas vozes, a montagem é ancorada na biografia dos atores e na biografia ficcional e real do dramaturgo Luiz Antônio Sena Jr. que, mais do que apresentar respostas, busca perguntas, pontos de vista, possibilidade, sem perder de vista o imaginário coletivo, as manifestações populares, o misticismo e a musicalidade que constroem esse espaço.

Além dos integrantes da companhia – Roquildes Júnior, Luiz Antônio Sena Jr, Eddy Veríssimo, Luiz Buranga e Israel Barreto -, o grupo convida os intérpretes Roberto Cândido, Taís Grecco, Elisângela Cajé e Igor Nascimento para este espetáculo. Todos se revezam em personagens, tocam, dançam e cantam, além de moverem a estrutura cenográfica e executarem funções de operação de som e luz - ressaltando a multiplicidade característica dos trabalhos coletivos e recentes do grupo.

